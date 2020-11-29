رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: احتيال وانعدام شرعية فى فرز أصوات بنسلفانيا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:26 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف يستأنف الدعوى في بنسلفانيا، مشيرا إلى وجود عمليات احتيال وممارسات غير شرعية في فرز أصوات الناخبين بالولاية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ترامب: "عدد بطاقات الاقتراع التي تعترض عليها حملتنا في بنسلفانيا أكبر بكثير من الفرق الذي يبلغ 81 ألف صوت، هذا ليس قريب من ذلك الرقم حتى، يشكل الاحتيال وانعدام الشرعية جزءًا كبيرا من القضية".

ورفضت محكمة استئناف اتحادية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في وقت سابق طعنا قدمه ترامب في إطار دعوى قضائية يزعم فيها حدوث تزوير ضخم لأصوات الناخبين، وقالت المحكمة إن مزاعم التزوير الصادرة عن حملة ترامب "ليس لها أي أساس".

وقال القاضي ستيفانوس بيباس: "إن وصف الانتخابات بأنها غير عادلة لا يجعلها كذلك، إن الاتهامات تتطلب مزاعم محددة ثم أدلة، وليس لدينا هنا أي شيء من ذلك".

ولم ترضخ جينا إليس محامية فريق ترامب للقرار. وقالت: "الجهاز القضائي الناشط في ولاية بنسلفانيا يواصل التستر على مزاعم التلاعب الجماعي".

وتعهدت إليس بإحالة القضية إلى المحكمة العليا في واشنطن.

ويرفض ترامب بإصرار الاعتراف بالهزيمة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، ويدعي حدوث تزوير كبير في الانتخابات التي جرتن في الثالث من الشهر الجاري.

موضوعات متعلقة

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب فى القليوبية متأثرا بإصابته بكورونا

أهالي جنوب السودان لـ«الدستور»: السيسي لا يأتي إلا بالخير

«اقتحم محل حلويات بميكروباص».. طفل يدهس 5 مواطنين في طنطا

الصور

image description

محافظ أسيوط يكرم شاعرين لتميزهما بمجالى الأدب وفوزهما بجائزتين دوليتين

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

الأكثر قراءة

فتاة تعرض نفسها للزواج العرفى.. ومحامية توضح عقوبتها

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

هيلاس فيرونا يفوز على أتالانتا 2- صفر بالدورى الإيطالى

باريس سان جيرمان يتعادل أمام بوردو 2-2 بالدورى الفرنسى

وست بيروميتش يفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد 1-0 فى البريميرليج

ريال مدريد يخسر أمام ديبورتيفو ألافيس 2-1 بالدورى الإسبانى

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد

الثقافة

توت عنخ والأراجوز الكسلان يجذبون الأطفال والكبار.. (صور)

«عبدالدايم» تشهد حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية».. الليلة

الليلة..عرض «إخناتون.. غبار النور» بدار الأوبرا

الليلة.. المنسى قنديل يناقش «طبيب أرياف» بدار الحكمة