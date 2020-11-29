الجبل الأسود تمهل سفير صربيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الداخلية بالجبل الأسود، في بيان، سفير صربيا "شخصا غير مرغوب فيه" لتدخله في الشؤون الداخلية للبلاد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بعد صدور البيان أعلنت صربيا سفير الجبل الأسود شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد.وذكرت الوزارة، في البيان، أنه رغم تحذيرات شفهية ومكتوبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قال سفير صربيا إن جلسة البرلمان التي عُقدت عام 1918 وأُلغيت فيها سيادة الجبل الأسود كانت "تحررا".وكان البلد الصغير الواقع على البحر الأدرياتيكي ويقطنه 600 ألف نسمة مملكة حتى عام 1918 عندما ألغى سيادته لينضم إلى يوغوسلافيا.وظل الجبل الأسود في اتحاد مع صربيا بعد انهيار يوغوسلافيا في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وأعلن استقلاله في عام 2006.