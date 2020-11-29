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محمد العسيري

الثقافة

توت عنخ والأراجوز الكسلان يجذبون الأطفال والكبار.. (صور)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:32 ص
ملتقى الأراجوز
ملتقى الأراجوز
نضال ممدوح
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شهد اليوم الثاني من ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الذي يقيمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف للعام الثاني على التوالي٬ بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، إقبال جماهيري كبير من الكبار والصغار.

بدأت الفعاليات بعرض العرائس للفنانة رحمة محجوب، وعرض فرقة الكوشة للعرائس، ومعرض العرائس لتعريف الأطفال بأنواع العرائس التقليدية المختلفة.

وانتقلت الفعاليات للمسرح الصغير المكشوف حيث تم عرض الأراجوز للفنان الكبير ناصر عبد التواب ومشاركة للفنانين حسن يحيى وأحمد جابر.

وعلى المسرح الأسود قدمت فرقة "كذا لون للعرائس والمسرح الأسود" عرض "توت عنخ آمون" وعرض فرعوني بتقنية المسرح الأسود من تأليف أحمد جابر ومراجعة تاريخية شيماء مصطفى، ديكور هبة رشدي وولاء يسري، عرائس تريزا فريد، ملابس داليا شاهين، هندسة صوتية ميسرة خيري، تحريك ضياء الفولي، مهدي سيد، خالد الخريبي، إخراج شعبان أبو الفضل، وقد تم توزيع تاج الملك توت على الأطفال للربط بينه وبين الأطفال حيث تولى الحكم وعمره تسع سنوات.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية بعرض مسرحية "الأراجوز الكسلان" والتي أنتجها المركز العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي للأراجوز تأليف السيد فهيم وألحان وائل عوض وأغنية الختام أشعار وليد كمال وإخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي.
ملتقى الأراجوز
ملتقى الأراجوز
ملتقى الأراجوز
ملتقى الأراجوز
ملتقى الأراجوز
ملتقى الأراجوز
ملتقى الأراجوز
ملتقى الأراجوز

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