«عبدالدايم» تشهد حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية».. الليلة

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى، وذلك بمسرح الجمهورية.تأتى المسابقة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، حيث تقدم للمسابقة هذا العام 300 متسابق من مختلف محافظات مصر.وتم تنظيم المسابقة هذا العام فى ظروف بالغة الصعوبة في ظل جائحة كورونا، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية أثناء أعمال لجنة التحكيم، التى ضمت مجموعة متميزة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الغناء برئاسة الدكتور مصطفى محمد، رئيس قسم الغناء الأوبرالي بالكونسرفتوار.