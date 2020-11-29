الليلة..عرض «إخناتون.. غبار النور» بدار الأوبرا

تستقبل خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ عرض "إخناتون.. غبار النور"، والذي تقدمه فرقة الرقص المسرحى الحديث٬ من إخراج الفنان وليد عوني.تدور فكرة العرض الأساسية حول التعصب كحالة سلبية تدمر الإنسانية، وذلك فى إطار مسرحى راقص من خلال الفرعون صاحب مبدأ توحيد الآلهة فى مصر القديمة، مؤكدًا على الإصلاحات التى قام بها فى مدينته "تل العمارنة"، وفك رموز الحالة الفكرية التي تجلى بها "إخناتون" مستخدمًا حكمته للوصول إلى النور، والذى يتحول إلى غبار بعد دمار تلك المدينة فى صراع متعصب مع الكهنة ورجال الدين، معلنًا أن التعصب يدمر الشعوب جاعلًا منهم لاجئين، تماما كراكبى مراكب الشمس للانتقال، كذلك نحن نركب مراكب الهجرة فى البحار لنموت فيها فالتاريخ والحاضر مترابطان.تأسست فرقة الرقص المسرحى الحديث المصري عام 1993، وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا وشاركت فى الكثير من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصين وكوريا الدول العربية وقدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية منها: أوبرا فرانكفورت، أوبرا بكين وأوبرا كوريجنانو بإيطاليا.