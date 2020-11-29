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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور كتاب «وادى الرافدين.. وحدة الجغرافية وبلاد الوحدة»

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:18 ص
وادى الرافدين
وادى الرافدين
نضال ممدوح
طباعة
عن دار الرافدين للنشر٬ صدر مؤخرًا للباحث الدكتور جميل موسى النجار٬ كتاب بعنوان "وادي الرافدين.. وحدة الجغرافية وبلاد الوحدة".

وبحسب الناشر: تدور فصول هذا الكتاب ومباحثه حول رؤى في فلسفة تاريخ بلاد وادي الرافدين القديم، تشكّل في مجموعها قراءة مفادها أن الجغرافية الطبيعية المتميزة لهذه البلاد، التي أفرزت كيانًا جغرافيًا موحدًا ومستقلًا تفصله حواجز الجبال والصحاري عن البلدان المجاورة له، كانت تحدو بملوكها وحكامها القدامى على توحيدها سياسيًا في دولة مركزية واحدة توحيدًا يتماثل مع وحدتها الجغرافية، وبدفع أيضًا بالمنجزات الحضارية لسكانها في الجنوب والوسط والشمال نحو التكامل والانصهار في بوتقة واحدة.

وتمخضت عن هذه القراءة الفكرية الفلسفية للتاريخ الرافديني القديم جملة من النتائج التي تدحض ادعاءات تتقاطع مع وحدة العراق التاريخية، التي كادت فيها حدود بلاد وادي الرافدين في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد تتطابق مع خارطة الدولة العراقية المعاصرة. وهي ادعاءات أطلقت لتحقيق أهداف شتى يتصدرها هدف تفتيت العراق وتجزئته.

وكان أخطرها ما ارتفع صوته بالتزامن مع الاحتلال الأمريكي للعراق في سنة 2003. وتمخضت هذه القراءة أيضًا عما يرّد الافتئات على وقائع التاريخ ومعطياته الموغلة في القدم. الافتئات الذي حمل بعض الأكاديميين، فضلًا عن السياسيين، على إطلاق دعوات لانفصال أجزاء ومدن مهمة هي من العراق وكيانه السياسي والحضاري الواحد في الصميم منذ آلاف السنين.

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