جمارك سفاجا تطرح مزايدة علنية لبيع «بالتات خشبية» و«غنم»

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك سفاجا، عقد جلسة مزاد محلي علني للبيع المباشر، يوم الأحد الموافق 2020121، في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر الإدارة، لبيع عدد 2 لوط طبقًا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.وأوضحت أن اللوط الأول عبارة عن لوط طبالى وبالتات خشبية بوزن 100 طن، واللوط الثاني عبارة عن 75 رأس غنم حية أعمار مختلفة ذكور وإناث، وقد تم الإعلان عن المزاد بديوان عام الإدارة المركزية لجمارك سفاجا، والمعاينة اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخ المزاد.وتباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك سفاجا، وثمن كراسة الشروط 200 جنيه مصري، ويتم تقديم صورة البطاقة الضريبية السارية وكراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد، وسداد 15000 جنية تأمين المزاد بالنسبة للمشاركة في جلسة اللوط الأول، و20000 ألف جنيه بالنسبة للمشاركة في جلسة اللوط الثاني، وحضور المزاد شخصي أو بتوكيل موثق، ويتم البيع وفقًا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.