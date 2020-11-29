وفاة 72 مصابا بكورونا فى موسكو

أعلن مركز العمليات الخاص بمتابعة الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا في روسيا، تسجيل 72 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس في موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضح المركز أن الحديث يدور عن المرضى بالالتهاب الرئوي ممن كشفت نتيجة الفحوصات المخبرية التي أجريت لهم، ثبوت إصابتهم بعدوى كورونا المستجد.وذكر المركز أن إجمالي عدد الوفيات في صفوف المصابين بكورونا في العاصمة الروسية بلغ 8828 حالة منذ بداية الجائحة. أما إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في موسكو حتى يوم السبت، فقد تجاوز 592،4 ألف، فيما تعدى عدد المتعافين 441،5 ألف حالة.وحتى الآن سجلت في روسيا 2242633 حالة إصابة بكورونا، تعافت 1739470 منها وتوفيت 39068 حالة.