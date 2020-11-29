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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«شباب السوشيال ميديا» على طاولة الأعلى للثقافة.. غدًا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، في السادسة من مساء غد الإثنين٬ ندوة بعنوان "قيم الشباب بين الواقع والسوشيال ميديا"، والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس.

ويشارك في الندوة كل من الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي عضو مجلس الشيوخ المصري، والدكتور حسام بدراوي، وتدير الندوة الدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان، كما تبث الندوة أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

وبحسب الخبراء، تشكل السوشيال ميديا مخاطر متعددة منها مخاطر صحية، حيث تؤثر على الرقبة والعين، إلى جانب أنه لن يكون في الدماغ متسع لمعلومة مفيدة وفكرة جديدة لصالح المجتمع٬ كما أن الاهتمام الزائد بها يجعل تأثيرها السلبي على المجتمع أكثر من نفعها٬ فتؤدي لظواهر سلبية كالميل إلى الانعزال٬ واستبدال الواقع الافتراضي بديلا عن العالم الواقعي.

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