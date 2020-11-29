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الثقافة

«السوق المشتركة فى دول حوض النيل» ندوة برابطة أبناء الدقهلية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
أحمد عبد الخالق
أحمد عبد الخالق الشناوى
نضال ممدوح
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تستضيف رابطة أبناء الدقهلية بالقاهرة٬ بمقرها الكائن أمام البنك المركزي بوسط البلد٬ الأمسية الثقافية التي تنظمها مكتبة جزيرة الورد٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ ولقاء مع الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى خبير المياه والسدود بالأمم المتحدة. يتحدث فيها عن السوق المشتركة فى دول حوض النيل.

ونهر النيل يقطع أكثر من 6650 كيلومترًا من منبعه إلى مصبه، عابرًا عشر دول أفريقية، تجمعت تلك الدول تحت مظلة مبادرة حوض النيل، وهي تأمل في التعاون المشترك والاستفادة من مورد النهر المائي، لمواجهة متغيرات المناخ وعوامل الطبيعة وزيادة السكان.

وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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