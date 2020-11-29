القائمة الكاملة للجنة تحكيم مهرجان «المهن التمثيلية»

كشف المخرج سامح بسيوني أسماء لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الخامسة، وذلك باعتباره مدير المهرجان الذي يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.وقال سامح بسيوني، في تصريحات لجريدة "الدستور"، إن لجنة التحكيم تضم كل من المخرجين السينمائيين سامح عبد العزيز وإبراهيم فخر وأحمد خالد أمين، بالإضافة إلى المخرج المسرحي هشام عطوة.وأضاف بسيوني أن اللجنة تضم أيضا كل من المخرج المسرحي شادي سرور، والفنان القدير أحمد صيام والفنانة القديرة سلمى غريب، وأحمد تمام، ومحمد نبيل منيب، والناقد يسري حسان، والمهندس وائل عبد الله مهندس الديكور وعضو مجلس النقابة.