باريس سان جيرمان يتعادل أمام بوردو 2-2 بالدورى الفرنسى

تعادل باريس سان جيرمان أمام ضيفه بوردو 22، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.سجل هدفى باريس سان جيرمان: نيمار جونيور من ركلة جزاء ومويس كين في الدقيقتين 27 و28، وهدفى بوردو تيموتي بيمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 10، وياسين عدلي في الدقيقة 60.وبهذا التعادل، رفع الفريق الباريسي رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، بينما قفز بوردو للمركز 11 مؤقتا برصيد 16 نقطة.