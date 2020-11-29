البرازيل تسجل 51922 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 51922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 587 حالة وفاة نتيجة مضاعفات الفيروس.وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أرتفع إلى 6 ملايين و290272 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 172561 حالة وفاة.وبحسب الإحصائيات العالمية تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة من ناحية الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفي المرتبة الثانية من مجموع الوفيات بعد أمريكا.