مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية فوق بحر الشمال

أعلنت قيادة سلاح الجو الملكي البريطاني، أن مقاتلات تابعة لها من طراز "تايفون" انطلقت يوم الأحد، لاعتراض طائرات روسية بعيدة المدى مضادة للغواصات من طراز "تو-124".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضافت القيادة، في بيانها، أن مقاتلات "تايفون" للرد السريع، توجهت لاعتراض طائرات روسية من طراز "تو-124"، عند تحليقها فوق بحر الشمال بالقرب من المجال الجوي البريطاني.جدير بالذكر أن "تو-124"، هي طائرة دورية واستطلاع بحري روسية، ومخصصة لمحاربة الغواصات، وهي نسخة مشتقة من القاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-95" السوفيتية.