وست بيروميتش يفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد 1-0 فى البريميرليج

فاز فريق وست بروميتش ألبيون على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في المباراة التى أقيمت على ملعب "ذا هاوثورنز"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.أحرز هدف المباراة الوحيد كونور جالاجير، في الدقيقة 13.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد وست بروميتش إلى 6 نقاط فى المركز الـ17 مؤقتا، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الـ 20 والأخير.