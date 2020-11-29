أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

يقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم الأحد 29-11-2020، أسعار الذهب فى مصر مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للتعاملات الصباحية في الأسواق المصرية.ووفقًا للسوق المحلي، يقدم هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.وعلى المستوى المحلي، استقرت أسعار الذهب لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 665 جنيهًا للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 29-11-2020وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولار.ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 665 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 775 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 886 جنيهًا.وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.ويترقب سوق الذهب نتائج الأحداث الخاصة بارتفاع إصابات فيروس كورونا، ويأتي ذلك مع انخفاض الدولار الأمريكي في الوقت الذي شهد فيه الذهب انخفاضًا، وهنا الذهب سيواصل مرحلة التذبذب لحين استقرار الأوضاع.يشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب جاء بفضل آمال المزيد من دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس في ظل رئاسة الديمقراطى جو بايدن الذي فاز في الانتخابات على الجمهوري دونالد ترامب.وعلى صعيد آخر، يتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.