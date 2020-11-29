رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة القاهرة تستعرض توصيات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. اليوم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
مكتبة القاهرة
مكتبة القاهرة
نضال ممدوح
طباعة
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة ثقافية لاستعراض التوصيات التى خرجت بها الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة، فى ضوء ما عرضه الكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالندوة بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار تشكيل الوعي العام لدى المواطنين لإدراك المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

يشارك في الندوة كل من: اللواء حمدي لبيب عثمان الباحث التاريخي والقومي، الدكتور محمد شادى الباحث في السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية، محمود سلامة الباحث في السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية، والشاعر يحيي الأنصاري، ويدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.

تقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حازم إمام عن «فيديو الكلب»: سيظل وصمة عار لكل من شاركه وباركه

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

6 مكاسب حققها الأهلي من الفوز على الزمالك

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

الصور

image description

محافظ أسيوط يكرم شاعرين لتميزهما بمجالى الأدب وفوزهما بجائزتين دوليتين

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

حقيقة تعيين صفي الدين رئيسا مؤقتا للزمالك

الصحة تحذر الطلاب من مشاركة الأدوات الشخصية للوقاية من كورونا

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

هيلاس فيرونا يفوز على أتالانتا 2- صفر بالدورى الإيطالى

باريس سان جيرمان يتعادل أمام بوردو 2-2 بالدورى الفرنسى

وست بيروميتش يفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد 1-0 فى البريميرليج

ريال مدريد يخسر أمام ديبورتيفو ألافيس 2-1 بالدورى الإسبانى

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد

الثقافة

توت عنخ والأراجوز الكسلان يجذبون الأطفال والكبار.. (صور)

«عبدالدايم» تشهد حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية».. الليلة

الليلة..عرض «إخناتون.. غبار النور» بدار الأوبرا

الليلة.. المنسى قنديل يناقش «طبيب أرياف» بدار الحكمة