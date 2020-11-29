مكتبة القاهرة تستعرض توصيات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. اليوم

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة ثقافية لاستعراض التوصيات التى خرجت بها الندوة التثقيفية الأخيرة للقوات المسلحة، فى ضوء ما عرضه الكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالندوة بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار تشكيل الوعي العام لدى المواطنين لإدراك المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.يشارك في الندوة كل من: اللواء حمدي لبيب عثمان الباحث التاريخي والقومي، الدكتور محمد شادى الباحث في السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية، محمود سلامة الباحث في السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية، والشاعر يحيي الأنصاري، ويدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة.تقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.