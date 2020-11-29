إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بمقابر قرية البرجاية بالمنيا (صور)

أزالت الوحدة لمركز ومدينة المنيا حالة تعدي بالبناء المخالف بمقابر قرية البرجاية التابعة للمركز، وتم تحميل المخالف نفقات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكد مصطفي مرسي، رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، أن الحملات المسائية نجحت في إزالة حالة تعدي بالبناء بمدافن قرية البرجاية على نفقة المخالف الخاصة، كما قامت بتنفيذ حملة لرفع التراكمات والأتربة من شوارع قرى البرجاية ودماريس.وأوضح رئيس قرية البرجاية، أن أعمال النظافة ورفع المخلفات والتصدي للتعديات تأتي بمتابعة من العميد محمد صلاح رئيس المركز والمدينة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي والعمل علي نظافة الشوارع للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري وخلق بيئة صحية للمواطنين.