سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 29-11-2020

استقر سعر الدرهم الإماراتي في أسواق المال المحلية اليوم الأحد 29-11-2020، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.محليًا، يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق في مواجهة الجنيه المصري.وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتى في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفقًا للتقارير الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 29-11-2020بنك مصرسجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.بنك بلوموجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك عودهوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.