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الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 29-11-2020

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:28 ص
الدرهم الأماراتي
الدرهم الأماراتي
منة سالم
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استقر سعر الدرهم الإماراتي في أسواق المال المحلية اليوم الأحد 29-11-2020، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

محليًا، يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق في مواجهة الجنيه المصري.

وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتى في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفقًا للتقارير الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 29-11-2020

بنك مصر
سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بنك بلوم
وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.

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