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الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 29- 11-2020

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29-11-2020، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية.

ويرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري حيث بلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29- 11-2020

البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

بنك مصر

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

قناة السويس


4.13 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

4.08 جنيه للشراء

4.18 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن « 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: « 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ».

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