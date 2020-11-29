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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمال فتحى بضيافة مبادرة كل يوم شاعر.. غدا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:47 ص
الشاعر جمال فتحي
الشاعر جمال فتحي
نضال ممدوح
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يحل الشاعر جمال فتحي٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر».

ومن المقرر أن يقرأ «فتحي» مجموعة من قصائده الشعرية وهي: «لابس مزيكا -عنيا بتشوف كويس - ف السنة أيام زيادة».

وجمال فتحي شاعر وصحفي بالقسم الثقافي بجريدة الجمهورية٬ صدرت له ثلاثة دواوين هي: «في السنة أيام زيادة» عام 2001 من المجلس الأعلى للثقافة، «عنيا بتشوف كويس» عام 2008 من سلسلة إبداعات الصادرة عن هيئة قصور الثقافة، وديوان شعر العامية «لابس مزيكا» 2018.

كما صدر له كتاب من الأدب الساخر بعنوان «شفاء الموجوع في أحوال دولة المخلوع» الصادر من دار الرواق للنشر.

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