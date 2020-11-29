إصلاح كسر بماسورة مياه بحى شمال مدينة المنيا

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في إصلاح كسر بماسورة مياه بحي شمال المدينة.وأكد محمود حسين رئيس حي شمال مدينة المنيا، أنه تم إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع طه حسين بحري وأبور النور وتم السيطرة على المياه الناتجة من كسر الماسورة، مضيفا أنه تم بعد ذلك القيام بأعمال نظافة وتجميل بالميادين بنطاق الحي ومنها ميدان طه حسين أمام ديوان عام المحافظة.من ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال رؤساء القرى والأحياء على مدار الساعة لمواصلة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات من كافة الطرق والشوارع الرئيسية حتى يتسنى للمواطن العيش بأمان منعا للمخاطر.