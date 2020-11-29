اليوم.. حوارية سردية أونلاين لهالة البدرى بالأعلى للثقافة

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد٬ حوارية سردية تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس٬ وتديرها الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: الدكتورة هويدا صالح، والدكتور محمد الشحات، وملاك رزق.ويعقد اللقاء أونلاين عبر تطبيق زووم ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب؛ ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.يشار إلى أن هالة البدري سبق وصد لها من قبل: «أجنحة الحصان٬ السباحة في قمقم٬ امرأة ما٬ منتهى٬ ليس الآن٬ قصر النملة٬ مطر على بغداد٬ المرأة العراقية٬ فلاح مصر في أرض العراق٬ مدن السور٬ رقصة الشمس والغيم٬ حكايات من الخالصة٬ أربعون رواية ورواية٬ غواية الحكي».