«خط ونقطة».. قصة حقيقية لهارب من تنظيم داعش الإرهابى

صدرت حديثًا عن دار روافد للنشر والتوزيع، رواية «خط ونقطة»، وهي العمل الأدبي الأول للكاتب العراقي صلاح كنعان، عن قصة حقيقية لهارب من تنظيم داعش الإرهابي.تتناول الرواية ذات الأحد عشر فصلًا، بلغة شفافة وشاعرية، فكرة النجاة من الموت جسدًا رغم موت الروح، والسعي إلى الحرية داخل الأسوار قبل خارجها، وكيف تلاحقك الذكريات المأساوية من أبعد بؤرة في ذاكرتك بينما أنت تحاول النسيان والمضي قُدما، عوالم مجهولة، ومسكوت عنها، من داخل تنظيم إرهابي أرّق نوم الإنسانية، تُكتَب لأول مرة بأدق التفاصيل.يحذر الكاتب في بداية روايته: «لا أنصح بقراءتها أصحاب القلوب القوية؛ لأنها لن تغير فيهم شيئًا، فقد أُعدَت كغيرها من قصص الفراق والبُعد والمعاناة لذوي النبض المتسارع، عشاق الحزن، سريعي البكاء؛ الذين يبكون بموت البطل أو انتصاره، والقصص التي جعلت الفقير غنيًا بفعل الصدفة..».وجاء على الغلاف الخلفي للرواية: «مَن ادعى المثالية، فهذا هو المكان الأفضل لاختباره، عدنا إلى أدراجنا واليأس يملأ الحناجر مرارة وغصة، على تاريخ يأبى أن يُكتب، ويُكتب دون أن يكون عليه شهود نجوا بأنفسهم، لأن نفوسهم قُضي عليها مسبقًا؛ أجساد متعبة، وبطون جائعة، هكذا عاد الكبار، فكيف بالأطفال الذين اعترفوا ــ ببراءة ــ بذلك الشعور، دائمًا ما يُغطى بتعالٍ واستكبار، لكن الواقع وصرير البطون، هو الحاضر اليوم، شمس حارقة تعارض رأي ذاك الليل الصرصر».