صحيفة: ترامب يجهز مفاجأة لـ بايدن يوم التنصيب

قالت صحيفة The Daily Beast، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يعلن في يوم تنصيب غريمه جو بايدن، عن نيته الترشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.ونقلت الصحيفة، عن مصادرها، أن ترامب يفكر في طرق مختلفة لعرقلة بايدن، وعلى رأسها الإعلان عن خطط للترشح ضده مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.ووفقا لهذه المصادر، يبحث ترامب عن الوقت المناسب للإعلان ذلك، لكي يبقى الجمهوريون مؤيدين له طوال السنوات الأربع المقبلة.وقال مصدران مطلعان للصحيفة، إن ترامب عبر خلال الأسبوعين الماضيين عن فكرة تنفيذ فعالية ترتبط بإعلان الترشيح وذلك خلال أسبوع التنصيب أو في نفس اليوم.ويواصل ترامب، التأكيد على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت يوم 3 نوفمبر، ويشدد على حدوث عمليات تزوير خلالها.