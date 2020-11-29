مناقشة رواية «غيوم فرنسية» بمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

تعقد في الخامسة من مساء غدًا الإثنين٬ بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "غيوم فرنسية" للكاتبة ضحى عاصي٬ ويناقشها الناقد الدكتور سيد ضيف الله.كانت الرواية قد صدرت العام الماضي عن دار ابن رشد للنشر٬ وقد أهدت "عاصي" روايتها إلى المترجم الراحل بشير السباعي لما قدمه من دعم خلال مراحل إعدادها ولدوره الكبير في الترجمة عن الفرنسية والروسية.وعن الرواية تقول: باشرت قبل كتابة الرواية قراءة عشرات المراجع باللغتين العربية والفرنسية حول تجربة الحملة الفرنسية ونموذج المعلم يعقوب وهو إحدى الشخصيات التي دار حولها جدل كبير في التاريخ المصري نتيجة تعاونه مع الحملة الفرنسية على مصر٬ وبينما يرى البعض في تجربته محاوله للاستقلال ويقدمه كثائر على الظلم العثماني، إلا أن مؤرخين آخرين يروون تجربته شكلًا من أشكال التعاون مع الاحتلال.