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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة ٣ أشخاص فى حادث تصادم توك توك وميكروباص بالغربية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:23 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع مركبة "توك توك" بسبب السرعة الزائدة، على طريق قرية "نمرة البصل – المعتمدية" بدائرة مركز المحلة وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ميكروباص مع مركبة توكتوك على طريق قرية " نمرة البصل – المعتمدية " بدائرة المركز.

وبانتقال وتحرك سيارة الإسعاف لموقع البلاغ تبين صحة الواقعة وتبين تصادم بين سيارة ميكروباص مع توكتوك، نتيجة السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وهم شهيرة الدسوقي غازي 32 سنة، وشقيقها محمد 50 سنة، وشقيقها الثاني مطاوع 40 سنة جميعهم مقيمين بقرية المعتمدية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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