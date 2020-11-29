أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الأحد 29-11-2020

أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم الأحد 29-11-2020، والتي تشمل كالتالي: «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدى - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن استقرار أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي اليوم الأحد 29-11-2020 بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الأحد 29-11-2020، بقيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد.ويعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 29-11-2020:أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد 29-11-20201- أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 29-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الأحد 29-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الأحد 29-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الأحد 29-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الأحد 29-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.يكشف لكم «الدستور» في تقرير يومي عن كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 29-11-2020وفي سياق متصل، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظات جمهورية مصر العربية، انخفضت أسعار بيع الدواجن في الأسواق، وذلك وفقًا عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، وشهدت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 29-11-2020، انخفاض بما يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، في الشركات الكبرى مثل (الوطنية - القاهرة - الوادي).وأضاف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، تراجع الإقبال على شراء الدواجن البلدي والدواجن البيضاء؛ بسبب انخفاض حركة البيع.