وفاة عسكرى أمريكى فى حادث بقاعدة الظفرة الجوية الإماراتية

أعلن البنتاجون وفاة الكابتن كيليان ليلي (30 عامًا)، في 27 نوفمبر في حادثة مركبة غير قتالية بقاعدة الظفرة الجوية بالإمارات العربية المتحدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال البنتاجون، إن سبب الحادث مازال قيد التحقيق.وكان الكابتن كيليان ليلي يعمل ضمن عمليات الرعاية الصحية رقم 60، بقاعدة «تراڤيس» الجوية في كاليفورنيا.