وزير خارجية بريطانيا: قلقون بسبب القتال فى عاصمة تيجراى بإثيوبيا

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن "قلقه الشديد" بسبب أنباء القتال في مكلي عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي وإطلاق صواريخ أخرى على إريتريا المجاورة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال راب: "كما ناقشت مع نائب رئيس وزراء إثيوبيا هذا الأسبوع، نحتاج إلى إنهاء القتال. يتعين على جميع أطراف الصراع حماية المدنيين والسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية".من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في وقت سابق، انتهاء العملية العسكرية التي خاضتها قوات الجيش الحكومي في إقليم تيجراي شمالي البلاد.وقال أحمد: "يطيب لي أن أعلن أننا أكملنا وأنهينا العمليات العسكرية في إقليم تيجراي.. ومن الآن فصاعدا سيكون تركيزنا على إعادة بناء المنطقة وتقديم مساعدات إنسانية، في الوقت الذي ستعتني فيه الشرطة الفدرالية بملاحقة زمرة الجبهة".وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، عن استمرار دعمه لمساعي الاتحاد الأفريقي من أجل حل النزاع المسلح بين الحكومة الإثيوبية الفيدرالية وسلطة إقليم تيغراي شمالي البلاد.وفي 4 نوفمبر، أمر رئيس الحكومة الإثيوبية بشن عملية عسكرية في شمال البلاد ضد مسلحي "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، الذين هاجموا قبل يوم من ذلك مواقع تابعة للقيادة الشمالية للجيش في المنطقة، وقتلوا عسكريين موالين للحكومة الفدرالية، واستولوا على أسلحة ثقيلة.ودخلت القوات الحكومية المناطق الغربية من تيغراي، لتعيد السيطرة، بعد أسبوعين من المعارك، على معظم أراضي الولاية.