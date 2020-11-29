أول صورة لميدان التحرير بعد تطويره

أسدل الستار عن تجديدات ميدان التحرير قبل افتتاحه المرتقب، خلال شهر ديسمبر حسب ما أكدته مصادر خاصه لـ"الدستور"، حيث تزين بالمسلة الفرعونية والـ 4 كباش.يأتى ذلك بعد عام ونصف من العمل والجهد من شركة المقاولون العرب صاحبة الصرح، وبتوجيهات من القيادة السياسية بجعله ميدانًا عالميًا يليق بتاريخه العريق، الذي شهد على فترات مفصلية في الجسد المصري.وطوُر الميدان على شكل متحف مفتوح بالمجان للمواطنين، فالإضاءة الصفراء المطلة على المسلة والـ4 كباش أضفت لمسة جمالية بالغة البهاء.واتخذ الميدان الشكل الفرعونى، حيث جاءت النباتات المحيطة به فرعونية أيضًا، والتى ظهرت فى صوانٍ دائرية حفت الميدان وزينته، وحتى العقارات المطلة على الميدان تم تجديدها والعمل على تطويرها طيلة الفترة الماضية، والتى تم طلاؤها باللون البيج الفاتح لتناسب لون المسلة والأربعة كباش.وروعى في تطوير ميدان التحرير أن تشمل التطويرات وجود بحيرة من الماء تحف المسلة والأربعة كباش، كما تخلصت محافظة القاهرة من كافة اللوحات الإعلانية والبنارات التي كانت تعتلي عقارات الميدان.ونفذت شركة الصوت والضوء إنارة الميدان ليكون تحفة معمارية مشابهة للمتاحف المصرية الحاوية للآثار الفرعونية.