فرنسا.. 973 إصابة و213 وفاة جديدة بكورونا فى المستشفيات خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، أن 973 مصابا جديدة بفيروس كورونا المستجد وضعوا في مستشفيات البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 122 في وحدات الإنعاش.وذكرت الهيئة، في بيان، أن العدد الإجمالي من مصابي كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات ارتفع إلى 28168، مشيرة إلى أن 3777 منهم تم وضعهم في وحدات الإنعاش.وأضافت هيئة الصحة العامة أن 213 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا تم تسجيلها في المستشفيات خلال الفترة نفسها (تبلغ الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 52127 حالة)، وهي أقل زيادة يومية في الوفيات منذ بداية الأسبوع.وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا التي تم تسجيلها في فرنسا بلغ 12580 (مقابل 12459 يوم الجمعة)