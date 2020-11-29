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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: 1747 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:12 ص
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
وكالات
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قالت وزارة الصحة اليونانية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع بمقدار 1747 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتوفي خلالها بسبب المرض 121 مريضا ويعتبر هذا العدد رقما قياسيا.

وبذلك وصل العدد الإجمالي، للمصابين بالفيروس في اليونان، إلى 103034 شخصا، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب المرض 2223 حالة.

ويوجد حاليا 606 مرضى في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات اليونانية، وتم نقل 557 شخصا من العناية المركزة إلى الأقسام العادية.

ومنذ نهاية يوليو، تلاحظ زيادة مستمرة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في اليونان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وجرى ذلك عندما تمت إزالة معظم القيود المفروضة على السكان، واستؤنفت السياحة الجماعية داخل البلاد ومن خارجها.

وعلى خلفية الزيادة السريعة في الإصابات، أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس عن فرض حجر صحي عام في البلاد من 7 إلى 30 نوفمبر. وتم تمديد هذا الحجر، يوم الخميس، حتى 7 ديسمبر.

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