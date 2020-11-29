موسكو: «جبهة النصرة» تشن 29 عملية قصف فى إدلب وحلب واللاذقية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي منظمة «جبهة النصرة» المتمركزين في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب، نفذوا 29 عملية قصف خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال نائب رئيس المركز، العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك - في بيان صحفي مقتضب- إن «عمليات القصف المذكورة جرى رصدها في محافظات إدلب واللاذقية وحماة وحلب».وأكد المسؤول العسكري، أن المركز - مقره قاعدة حميم الجوية الروسية - لم يرصد أي عمليات قصف من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في المنطقة.