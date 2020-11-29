بيت السنارى الأثرى يحتفل بمرور 226 عاما على إنشائه.. اليوم

تعقد ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان "التاريخ.. الثقافة.. التراث"، بمناسبة مرور 226 عامًا على إنشاء بيت السناري.وتتناول الندوة تاريخ وعمارة بيت السناري؛ كأحد أروع أمثلة العمائر السكنية التي يرجع تاريخها إلى 1794، مع التركيز على المكونات المعمارية للبيت وعمليات الترميم التي أجريت عليه حتى حولته مكتبة الاسكندرية إلى بيت "للعلوم والثقافة والفنون" لتقديم واتاحة فعالياتها داخل القاهرة.تتضمن الندوة سلسلة من المحاضرات، حيث يلقي الدكتور محمد عفيفي؛ رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، محاضرة بعنوان "الحملة الفرنسية: لقاء الشرق والغرب"، ويقدم الدكتور أسامة طلعت؛ رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، محاضرة تحت عنوان "أضواء على تاريخ عمارة بيت السناري وإعادة توظيفه"، وتتناول الباحثة هند محمد عبد الرحمن؛ أستاذ تاريخ مصر الحديث والمعاصر، بالشرح والتوضيح متحف بونابرت في مصر 1948-1917، وتلقي السيدة أنياس ماكين؛ رئيسة أمناء المكتبات والمسؤولة عن مكتبة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، محاضرة تحت عنوان "وصف مصر عمل علمي ومغامرة تحريرية".ويقام على هامش الندوة معرض صور نادرة لبيت السناري، مع عرض خاص لما يسمى بــ "حائط المعرفة"، وهو تطبيق جديد ومبتكر مقدم من مركز التوثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية.