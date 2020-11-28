محافظ الغربية يتابع مواعيد غلق المحال فى جولة ليلية (صور)

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء السبت، جولة بشوارع مدينة طنطا، حيث تفقد شوارع البحر، النحاس، المحطة، الجانبية، الجلاء، حسن رضوان، سعيد، حسن حسيب، طريق المحلة طنطا، الاستاد، كورنيش طنطا، طريق طنطا إسكندرية الزراعي، الفاتح.وتم خلال الجولة رفع كافة الإشغالات، وغلق وتشميع محل بشارع حسن رضوان لبيعه الشيشة، كما تم التنبيه على أصحاب المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم واتباع الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بمواعيد الغلق المحددة.فيما قامت إدارة المرور بسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر كتابًا دوريًا يحدد مواعيد غلق وفتح المحال والمقاهي والمولات التجارية، وذلك تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية.