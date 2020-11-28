الاحتلال يطلق قنابل مضيئة فوق لبنان.. ويستدعي مروحياته العسكرية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، 15 قنبلة مضيئة على حدود لبنان الجنوبية وسط استنفار عسكري كبير.وأفادت مصادر لبنانية، اليوم أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق موقع العباد المشرف على حولا، مشيرة إلى أن تم إطلاق 7 قنابل قرب الموقع حتى الآن، وفق قناة "LBCI" اللبنانية.وأكدت مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي استدعي المروحيات العسكرية لتمشيط الحدود اللبنانية.يأتي ذلك عقب اتهامات إيرانية لإسرائيل باغتيال محسن زاده أبرز علمائها النووين في طهران مهددة بالرد على هذه العملية.