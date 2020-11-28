رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بالأسماء.. الفائزون بجوائز مسابقة مهرجان «ما بعد كورونا»

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:36 م
مهرجان ما بعد كورونا
مهرجان ما بعد كورونا
آلاء حسن
طباعة
أعلن الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، رئيس مهرجان ما بعد كورونا، أسماء الفائزين بجوائز مهرجان "ضي" للفن التشكيلي والشعر والقصة والموسيقى وقيمتها 750 ألف جنيه.

وافتتح عبد الحميد، مساء السبت، مهرجان "ما بعد كورونا" بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، بحضور عدد كبير من التشكيليين والكتاب والصحفيين وجمهور الفنون.

ففى مجال القصة القصيرة حصلت على الجائزة الأولي وقيمتها ٧٠ ألف جنيه عزة ديابح عن مجموعتها "الثلث الأخير من الليل"، وحصل على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه، رابح محمود عن مجموعته "مماليك ولكن"، فيما فاز بالجائزة الثالثة السيد فهيم عن مجموعته "علي حافة الدنيا" بقيمة 30 ألف جنيه.

تشكلت لجنة التحكيم من القاص أحمد الخميسي والقاص رضا البهات والكاتب الصحفي أسامة الرحيمي.

وفى مجال الشعر فاز بالجائزة الأولي وقيمتها ٧٠ ألف جنيه إبراهيم البجلاتي عن ديوانه "شاي وبرتقال وأجنحة خضراء"، وحصلت على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه سناء مصطفي عن ديوانها "لما اطمأن الماء لي" وحصد الجائزة الثالثة وقيمتها ٣٠ ألف جنيه ديوان "أجنحة للإقامة الجبرية" للشاعر تامر الهلالي.

وتشكلت لجنة القراءة من الدكتور شوكت المصري مدرس النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي محمد حربي، وضمت لجنة التحكيم الدكتور محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والدكتور عبد الناصر هلال.

وفيما تم حجب جائزة الموسيقي الأولى، فاز بالجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه "مناصفة" محمد حسين ووسام أشرف، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها ٢٠ ألف جنيه أسماء محمد ياسين.

ضمت لجنة التحكيم المايسترو الكبير الدكتور فوزي الشامي والدكتور محمد بيومي والدكتور عبد الرحمن إبراهيم.

وحصل على جوائز الفن التشكيلي، فى التصوير والرسم: فارس أحمد فارس الجائزة الأولى بقيمة ٤٠ ألف جنيه، ومحمد التهامي الجائزة الثانية بقيمة ٣٠ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الثالثة عبد الله حماس بقيمة ٢٥ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الرابعة عاطف أحمد بقيمة ٢٠ ألف جنيه، ونال الجائزة الخامسة أحمد سليمان بقيمة ١٥ ألف جنيه، وحصد الجائزة السادسة محمد الرباط بقيمة آلاف جنيه، ومنحت السابعة لأحمد شعبان بقيمة ١٠ آلاف جنيه.

وفى فرع النحت، حصل على الجائزة الأولى أحمد سعيد بقيمة ٤٠ ألف جنيه، والثانية رمضان خميس بقيمة ٣٠ ألف جنيه، والثالثة كمال السماك بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والرابعة محمد الصياد بقيمة ١٥ ألف جنيه.

وحصل على جائزة الخزف الأولي سلمي الجندي بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والثانية إراهيم صابر بقيمة ١٥ ألف جنيه، والثالثة عمار سعيد بقيمة ١٠ آلاف جنيه.

وضمت لجنة التحكيم الفنان الكبير محمد عبلة رئيسا، والفنانين سمير الدهام وطارق الكومي وعادل ثروت والناقد التشكيلي هشام قنديل.

موضوعات متعلقة

«اقتحم محل حلويات بميكروباص».. طفل يدهس 5 مواطنين في طنطا

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ«آية كمال» بسجن القناطر

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

6 مكاسب حققها الأهلي من الفوز على الزمالك

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

حقيقة تعيين صفي الدين رئيسا مؤقتا للزمالك

الصحة تحذر الطلاب من مشاركة الأدوات الشخصية للوقاية من كورونا

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

تعرف على موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة 2021

بيكنباور: «مارادونا» كان عبقريًا لكنه فقد السيطرة على حياته

بريطانيا: اكتشاف نبتة نادرة في بركة

«أنقذ روح».. مبادرة طلاب كليات صيدلة لدعم التبرع بالدم

أيام زمان

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

قصة مخطط لتوحيد «الأهلي والزمالك» في كيانٍ واحد

مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد

الثقافة

بيت السنارى الأثرى يحتفل بمرور 226 عاما على إنشائه.. اليوم

ملامح تجربة أحمد عبد المعطى حجازى فى قصيدته «الأمير المتسول».. أمسية ببيت شعر الأقصر

افتتاح مبدئي لقاعة عرض جديدة لـ«ضي» بالمهندسين (صور)

بالأسماء.. الفائزون بجوائز مسابقة مهرجان «ما بعد كورونا»