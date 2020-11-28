السودان: سنطور معبر أرقين مع مصر لدعم حركة السفر

قالت الحكومة السودانية، السبت، إنها ستعمل على تطوير معبر أرقين البري مع مصر من جانبها لدعم حركة السفر والتجارة بين البلدين.جاء ذلك خلال زيارة والي الولاية الشمالية آمال محمد عز الدين برفقة عدد من المسؤولين بالحكومة لمعبر أرقين الحدودي، وذلك وفق وكالة انباء السودان "سونا".واطلعت والي الشمالية والوفد المرافق لها على سير العمل والمعوقات التي تواجه العاملين في المعبر وتردي البنية التحتية في الجانب السوداني في كافة مرافقه، ووعدت بايجاد الحلول المناسبة لها، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".من جانبه، أوضح المدير العام لمعبر أرقين محمد عبد الله أن المعبر يحتاج لعمل كبير خاصة في مجال تأهيل البني التحتية لخدمة الأعداد الكبيرة من المسافرين التي تعبر من وإلى مصر.