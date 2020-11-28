قفشة: رفضت الانتقال إلى الزمالك.. وزيزو كان الأخطر في النهائي

كشف محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تفاصيل انتقاله لصفوف المارد الأحمر قادما من بيراميدز ومفاوضات الزمالك معه في ذلك الوقت.





وكان قفشة قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2019 قادما من صفوف بيراميدز.





وقال قفشة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة " المذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم": "الزمالك فاوضني قبل انتقالي إلى الأهلي لكني كنت مصمما على الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء".





وأضاف " هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي بشأن الانتقال إلى الزمالك خاصةً عند تعثر المفاوضات بين الاهلي وبيراميدز في البداية لكني كنت متمسك بالانتقال للقلعة الحمراء".







