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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فاروق حسني الثقافية» تكشف تفاصيل مسابقة دورة 2021

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:32 م
مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني الثقافية
آلاء حسن - إيمان عادل
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اجتمع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النحت في مؤسسة فاروق حسني الثقافية، السبت، للفرز والتصويت على الأعمال الفنية المقدمة للمسابقة طبقا لمعايير التقييم الآتية: (الابتكار -المعاصرة - جودة الأداء) مع مراعاة القيم الجمالية والتشكيلية للعمل الفني.

تقدم للمسابقة 106 متسابقين من 17 محافظة علي مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ الف جنيه مصري كالتالي:
- ٥٠ خمسون الف جنيه الجائزة الأولي
- ٣٠ ثلاثون الف جنيه الجائزة الثانية
- ٢٠ عشرون الف جنيه الجائزة الثالثة

تضم لجنة التحكيم لمسابقة النحت كلا من:
- الفنان الدكتور عبد العزيز صعب - أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت
- الفنان الدكتور شمس القرنفلى - عميد كلية الفنون التطبيقية
- الفنان الدكتور عصام درويش - أستاذ دكتور بقسم النحت - كلية التربية الفنية جامعة حلوان
- الفنان إيهاب اللبان - نحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة
-الفنان ناجى فريد – نحات

وسوف يعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية في وقت لاحق.

ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة التضامن الإجتماعي المصرية في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير ٢٠٢١.

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