إيران: مقتل زاده لن يؤثر على صلتنا بوكالة الطاقة الذرية

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهوز كمالوندي، السبت، أن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية في إيران قرار يجب اتخاذه من الجهات العليا في هذا الشأن، وذلك بعد اغتيال عالم نووي إيراني بارز.وأوضح كمالوندي، أن الوصول من قبل الوكلة لمواقعهم النووية سيكون وفقا للأطر المحددة والمتعارف عليها وذلك وفق وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".واعتبر كمالوندي أن الهجوم الذي أدى لمقتل محسن فخري زاده الخبير النووي البارز والسماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مرتبطين، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هذا مرتبطًا بشكل وثيق بما حدث.واتهم كمالوندي وسائل الإعلام الصهيونية والغربية بخلق قضية السلاح النووي واتهام إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، محملا إسرائيل مسؤولية مقتل فخري زاده، والهجمات الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية.