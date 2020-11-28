سوريا: 5 وفيات و80 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، عن تسجيل ٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى ٧٧١٥ إصابة مؤكدة.وأوضحت وزارة الصحة السورية، في بيان مساء اليوم أنها سجلت وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤٠٩ حالة، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".وأشارت الصحة السورية إلى أنها سجلت شفاء ٥٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٣٤٤٤ حالة.يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم61775857 حتى اليوم فيما بلغ إجمالي الوفيات 1445370 شخصا فى مختلف أرجاء العالم.