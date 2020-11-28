«اقتحم محل حلويات بميكروباص».. طفل يدهس 5 مواطنين في طنطا

أصيب ٥ أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، واقتحام أحد المحال التجارية أمام نفق السبع بنات التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بإصابة ٥ أشخاص من بينهم طفل فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية.وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل واختلت عجلة القيادة فى يده أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلوانى شهير ودهس عدد من الركاب.تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.