5 نصائح للحفاظ على صحة القلب (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، 5 نصائح للحفاظ على صحة القلب.وأكدت وزارة الصحة ضرورة تقليل تناول ملح الطعام، وضرورة تناول وجبات صحية، مع الحفاظ على وزن الجسم، كما شددت على ضرورة الابتعاد عن التدخين، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.يذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تستقبل المترددين يوميًا فى جميع محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب للمواطنين من خلال تطبيق صحة مصر.