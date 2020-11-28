برلماني: اعتماد ميزانية مفتوحة لمواجهة كورونا يؤكد الحرص على صحة المصريين

أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أن مصر حريصة على التصدي تماما لفيروس كورونا وبدأت بقوة الاستعداد للموجة الثانية من الوباء وبإجراءات احترازية وتدابير أكبر مما تم في الموجة الأولى.وأشار في بيان له اليوم، إلى ما قاله وزير المالية عن اعتماد ميزانية مفتوحة للشؤون الصحية ومواجهة كورونا، قائلا: "صحة المصريين أولوية أولى لدى الدولة في عهد الرئيس السيسي".وشدد الجبلاوي على أن مصر استطاعت خلال الموجة الأولى للوباء، أن تسطر تجربة مهمة للغاية وتتجنب الآثار الكارثية للوباء صحيا واقتصاديا واجتماعيا وعلى كافة المستويات، وهو ما اعتبر إنجازا عالميا وتم استعراضه في الكثير من المنتديات الإقليمية والدولية.وأوضح عضو مجلس النواب أنه في نفس الوقت فإن هناك إعلان تام لحالة الطوارئ في المحافظات المصرية لمواجهة الوباء، واستنفار تام في المستشفيات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية.وأضاف الجبلاوي أن الوباء هو أسوأ كارثة إنسانية تواجه العالم منذ ما يزيد على قرن، وهناك جهود حثيثة للتصدي له عن طريق التوصل للقاح فعال في مواجهته.