رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: اعتماد ميزانية مفتوحة لمواجهة كورونا يؤكد الحرص على صحة المصريين

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:03 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أكد النائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أن مصر حريصة على التصدي تماما لفيروس كورونا وبدأت بقوة الاستعداد للموجة الثانية من الوباء وبإجراءات احترازية وتدابير أكبر مما تم في الموجة الأولى.

وأشار في بيان له اليوم، إلى ما قاله وزير المالية عن اعتماد ميزانية مفتوحة للشؤون الصحية ومواجهة كورونا، قائلا: "صحة المصريين أولوية أولى لدى الدولة في عهد الرئيس السيسي".

وشدد الجبلاوي على أن مصر استطاعت خلال الموجة الأولى للوباء، أن تسطر تجربة مهمة للغاية وتتجنب الآثار الكارثية للوباء صحيا واقتصاديا واجتماعيا وعلى كافة المستويات، وهو ما اعتبر إنجازا عالميا وتم استعراضه في الكثير من المنتديات الإقليمية والدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه في نفس الوقت فإن هناك إعلان تام لحالة الطوارئ في المحافظات المصرية لمواجهة الوباء، واستنفار تام في المستشفيات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية.

وأضاف الجبلاوي أن الوباء هو أسوأ كارثة إنسانية تواجه العالم منذ ما يزيد على قرن، وهناك جهود حثيثة للتصدي له عن طريق التوصل للقاح فعال في مواجهته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 مكاسب حققها الأهلي من الفوز على الزمالك

أهالي جنوب السودان لـ«الدستور»: السيسي لا يأتي إلا بالخير

الصحة تحذر الطلاب من مشاركة الأدوات الشخصية للوقاية من كورونا

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

حقيقة تعيين صفي الدين رئيسا مؤقتا للزمالك

الصحة تحذر الطلاب من مشاركة الأدوات الشخصية للوقاية من كورونا

«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

تعرف على موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة 2021

بيكنباور: «مارادونا» كان عبقريًا لكنه فقد السيطرة على حياته

بريطانيا: اكتشاف نبتة نادرة في بركة

«أنقذ روح».. مبادرة طلاب كليات صيدلة لدعم التبرع بالدم

أيام زمان

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

قصة مخطط لتوحيد «الأهلي والزمالك» في كيانٍ واحد

مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد

الثقافة

بيت السنارى الأثرى يحتفل بمرور 226 عاما على إنشائه.. اليوم

ملامح تجربة أحمد عبد المعطى حجازى فى قصيدته «الأمير المتسول».. أمسية ببيت شعر الأقصر

افتتاح مبدئي لقاعة عرض جديدة لـ«ضي» بالمهندسين (صور)

بالأسماء.. الفائزون بجوائز مسابقة مهرجان «ما بعد كورونا»