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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في دول القارة الإفريقية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:34 م
كورونا في السودان
كورونا في السودان
أ.ش.أ
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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول قارة إفريقيا بلغ 2120967 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 50924 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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