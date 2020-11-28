361 وفاة و31 ألف إصابة بكورونا في الهند

سجلت الهند، السبت، 361 وفاة و31084 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء المتحدة الهندية عن وزارة الصحة، فإن الحصيلة الجديدة رفعت الإجمالي إلى 136599وفاة، و9382308 إصابات، في حين بلغ إجمالي المتعافين 8789810 أشخاص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.