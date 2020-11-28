نبيلة مكرم: حضوري خطبة الجمعة «يعكس صورة مصر الحقيقية»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن حضورها خطبة الجمعة في مسجد الصفا بدمياط، يعكس صورة مصر الحقيقية، لافتة إلى أنها طلبت من وزير الأوقاف مختار جمعة، أن تكون خطبة الجمعة عن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وهو من اقتراح عليها أن تحضر الخطبة ووافقت على الفور.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبعدها انطلقت الوزارة في أكثر من محافظة لتوعية الشباب، لافتة إلى أنها زارت محافظات منها البحيرة والفيوم والمنيا ودمياط.