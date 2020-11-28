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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حقيقة تعيين صفي الدين رئيسا مؤقتا للزمالك

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:41 م
جريدة الدستور
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نفى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ما تردد حول إصدار قرار بتعيين اللواء صفي الدين بيسوني رئيسا مؤقتا لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرارا بهذا الشأن.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مبادرة لا للتعصب مستمرة خلال الفترة القادمة، ولن تتوقف عند مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بقوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين لهدف.

ولفت "صبحي"، إلى أن مبادرة لا للتعصب مستمرة لمدة سنة، وسيكون هناك لوائح ومراقبة لتصرفات الجمهور، لضبط التصرفات غير اللائقة.

وأضاف الوزير، أن ما فعله كهربا من إلقاء التحية على رئيس النادي محمود الخطيب رد فعل طبيعي من لاعب بعد تحقيق الفوز، منوها أن الخطيب كان يعلق على أي تصرف خارج.

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